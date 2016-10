Ärzte Zeitung, 20.10.2016 1

Lymphom

Positives Votum für Nivolumab

PRINCETON. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine Zulassungsempfehlung für Opdivo® (Nivolumab) zur Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem oder refraktärem klassischen Hodgkin-Lymphom (cHL) nach autologer Stammzelltransplantation (ASCT) und Behandlung mit Brentuximab Vedotin ausgesprochen. Das teilt das Unternehmen Bristol-Myers Squibb mit. Die Empfehlung des CHMP basiert auf Studiendaten, wonach Nivolumab eine objektive Ansprechrate von 66 Prozent erzielte. In den Studien CheckMate -205 and -039 waren die häufigsten unerwünschten Wirkungen Fatigue (32 Prozent), Diarrhö (29 Prozent), Pyrexie (27 Prozent) and Husten (26 Prozent), heißt es in der Mitteilung. (eb)