Umfrage

Reflux – wann und wie therapieren?

NEU-ISENBURG. In Deutschland leidet jeder Dritte gelegentlich oder regelmäßig unter Sodbrennen. Und 12 bis 15 Millionen Menschen haben eine gastroösophageale Refluxerkrankung (GERD). Dann sind Ärzte gefragt. Es gibt eine Reihe von Therapieoptionen – pharmakologische und nicht pharmakologische. Im Vordergrund stehen dabei die Protonenpumpen-Hemmer (PPI). Doch eine Therapie mit PPI bringt nur einem Teil der Patienten Symptomfreiheit.

Hier setzt eine Umfrage von Springer Medizin und Reckitt Benckiser an. Wie werden in deutschen Praxen GERD-Patienten behandelt? Wie wird die Therapie überwacht und wenn nötig eskaliert? Wo gibt es Optimierungsbedarf auf medizinischer Seite, wo haben neue Erkenntnisse zum Pathomechanismus ("acid pocket") Eingang in die Praxis gefunden, was können die Patienten zusätzlich selbst tun? Nicht zuletzt geht es auch um Angebote, wie Ärzte in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden können. (hub)

Die Umfrage läuft noch bis inklusive 27. März. Eine Teilnahme ist online möglich unter: www.aerztezeitung.de/reflux