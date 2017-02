Keine Wirkung, aber Halluzinationen

Es wirkt außerdem zentral sympathomimetisch. Die Wirkung setzt in ca. 60 Minuten ein. Psychotrope Effekte halten 4-6 Stunden, die Appetitstimulation bis zu 24 Stunden an. Bisher konnte ein Betäubungsmittelrezept (BTM) als Rezepturarzneimittel folgendermaßen ausgestellt werden:



BTM-Rezeptur für Dronabinoltropfen in Neutralöl 2,5 %:

Dronabinol 0,25 g

Neutralöl ad 10,00 g NRF 11,4 (Oleum neutrale Miglyol 812)



Dosierung einschleichend beginnend mit 2 x 3 Tropfen (2 x 2,5 mg) tgl.



Zur Beachtung: In der GKV immer noch n i c h t erstattungsfähig, weil Ausführungsvorschriften fehlen. Ausschließlich sehr teuer privat verordnungsfähig. Dosierung gemäß schriftlicher Gebrauchsanweisung.

Die höchstmögliche Verschreibungsmenge beträgt 500 mg Dronabinol pro Monat.

Hersteller von Dronabinol: Bionorica Ethics und THC Pharm.



In der postoperativen Schmerztherapie macht Cannabis wegen der schlechten Steuerbarkeit keinen Sinn. Wie bei allen Medikamenten kommt es auf Qualität, Standardisierung, exakte Dosierung und Galenik an. Cannabis-Blüten, womöglich noch aus dem Eigenanbau selbst geerntet, schwanken in ihrem Wirkstoffgehalt erheblich.



Damit wird ausschließlich auf medizinisch-schmerztherapeutische Effekte fokussiert. Denn es geht nicht um Permissivität oder Förderung von Drogenkarrieren ("legalize it"?), sondern um die Erweiterung palliativ- und schmerzmedizinischer Handlungsoptionen.



