Ärzte Zeitung online, 22.03.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Deutscher Schmerztag

Experten fordern schmerzmedizinische Bedarfsplanung

3,4 Millionen Menschen mit schweren und hochproblematischen chronischen Schmerzen und damit verbundenen psychischen Beeinträchtigungen leben in Deutschland. © Monique Wuestenhagen / dpa

FRANKFURT. 3,4 Millionen Menschen mit schweren und hochproblematischen chronischen Schmerzen und damit verbundenen psychischen Beeinträchtigungen leben in Deutschland. Beim Deutschen Schmerztag in Frankfurt ist am Mittwoch zum Auftakt dringend die Einführung einer schmerzmedizinischen Bedarfsplanung gefordert worden.

Der Deutsche Schmerz- und Palliativtag steht unter dem Motto "Schmerzmedizin - Praxis und Theorie der Versorgung". Der Kongress für Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten und andere medizinische Berufsgruppen geht bis Samstag.

Lesen Sie später mehr dazu auf ärztezeitung.de oder ab 18.00 Uhr in unserer App-Ausgabe

(eb)