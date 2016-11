Ärzte Zeitung, 03.11.2016 1

Infos vom US-Rheuma-Kongress

WASHINGTON. Die Kongressberichterstattung Rheumatology TODAY informiert auch in diesem Jahr über neue Studienergebnisse des ACR/ARHP Annual Meeting in Washington. 13 deutsche Rheumatologen besuchen dort relevante Vorträge und fassen Forschungsdaten vor der Kamera zusammen.

Die Inhalte stehen ab dem 14. November, 7 Uhr (MEZ) auf www.rheumatology-today.de als Videobeiträge mit Präsentationsfolien zum Download kostenlos zur Verfügung. Der Service wird von Chugai Pharma präsentiert und bietet neben der Kongressberichterstattung weitere Infos zu rheumatologischen Themen.

In einer Talkrunde im Anschluss an den Kongress werden alle Experten unter der Moderation von Professor Matthias Schneider, Uniklinikum Düsseldorf, interessante Studienaspekte vertiefend diskutieren, heißt es in einer Mitteilung zum Online-Angebot.

Der Mitschnitt der Diskussion wird ungefähr eine Woche nach dem Kongress online auf Rheumatology TODAY zu finden sein. (eb)

www.rheumatology-today.de; der Zugang erfolgt über einen DocCheck-Account.