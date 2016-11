News im Web

Ärzte Zeitung online, 21.11.2016 1

US-Tagung der Nephrologen

HOLZKIRCHEN. Der vom Unternehmen Hexal präsentierte Online-Infoservice NEPHRO TODAY berichtet jetzt zum siebten Mal von der Jahrestagung der American Society of Nephrology (ASN) in Chicago.

Nephrologen aus Deutschland präsentieren aktuelle Studienergebnisse sowie ihre persönlichen Kongresshighlights.

Folgende Themenschwerpunkte stehen im Fokus: Molekulare Mechanismen, Dialysetechniken und vaskulärer Zugang, Nierentransplantation, Kardiovaskuläre Komplikationen bei Dialysepatienten, Anämie, Peritoneal-und Hämodialyse, Diabetische Nephropathie sowie Knochen-und Mineralstoffwechsel.

In einer Talkrunde diskutieren die Experten exklusiv die Ergebnisse der in Chicago präsentierten High-Impact Clinical Trials. Der Fokus liegt auf der Relevanz für die Patientenversorgung in Deutschland.

Wie in den vergangenen Jahren kooperiert NEPHRO TODAY mit der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie (DGfN), dem Verband Deutsche Nierenzentren (DN) e.V. sowie dem Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. (KfH), heisst es in einer Mitteilung zum Online-Infoservice. (eb)

www.nephro-today.de: der Zugang erfolgt über einen DocCheck-Account. Die Inhalte auf www.nephro-today. stehen das ganze Jahr über zur Verfügung.