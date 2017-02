Ärzte Zeitung, 06.02.2017 1

Neue Broschüren

Tipps bei Pflegebedarf

ESSEN. Mit den Broschüren "Dekubitusprophylaxe" und "Harninkontinenz" erweitert der Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (bad) die "Ratgeberreihe für Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben". Dorothea Röser, selbst Einrichtungsleitung in einem Essener Pflegeheim, hat in den kleinen Broschüren kenntnisreich beschrieben, wie Bewohnende durch eigenes Zutun die Arbeit der Pflegekräfte unterstützen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der eigenen Gesundheit leisten können.

Die beiden Hefte im handlichen Kitteltaschenformat können zwar auch vom Endverbraucher direkt bestellt werden, sind aber eigentlich für Pflegeeinrichtungen konzipiert, teilt der Verband mit. Durch Dokumentation der Übergabe der Hefte und der entsprechenden Gespräche könnten Pflegeeinrichtungen nachweisen, dass sie ihrem Beratungsauftrag gemäß der Qualitätsprüfungs-Richtlinie Stationär nachgekommen sind. Deshalb sei auf der Titelseite auch ein Feld für den Einrichtungsstempel vorbereitet, so dass sofort erkennbar ist, von wem der Bewohner das Heft erhalten hat.(eb)

Bezug: bad, Annastraße 58 – 64, 45130 Essen; info@bad-ev.de (Kosten für Verbandsmitglieder 1 Euro, sonst 2 Euro)