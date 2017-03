Ärzte Zeitung online, 15.03.2017 1

Krebs im Urogenitaltrakt

ORLANDO. Highlights des "Genitourinary Cancers Symposium 2017" in Orlando sind ab sofort online abrufbar: Fünf deutsche Urologen stellen auf www.asco-direct-gu.de die Highlights der Veranstaltung vor. Die Referenten hätten sich für Abstracts mit besonderen Auswirkungen auf die klinische Praxis oder die Versorgungssituation in Deutschland entschieden, heißt es in einer Mitteilung zum online-Service. Es gibt Videobeiträge, Präsentationsfolien und PDFs etwa zu fortgeschrittenem papillärem Nierenzellkarzinom (pRCC), zu kastrationsresistentem Prostata-Ca oder zu muskelinvasivem Urothelkarzinom.

Die Janssen-Cilag GmbH ermöglichte diese Initiative exklusiv für Deutschland mit einem Educational Grant. ASCO DIRECT GU On Demand ist ein von der American Society of Clinical Oncology (ASCO) lizenzierter Informationsservice. (eb)

Zugriff über DocCheck-Account:: www.asco-direct-gu.de