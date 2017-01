Wie Ärzte zum "richtigen" Geschlecht verhelfen

Die Vorstellung, dass das Geschlecht an den äußerlich sichtbaren geschlechtlichen Merkmalen fest gemacht werden kann ist überholt und in der heutige Zeit nicht mehr haltbar. Denn wenn dies so wäre sollte es doch wohl kein Problem darstellen Intersexuellen Säuglingen operativ einem Geschlecht zuzuordnen. Alle Versuche in der Art sind kläglich gescheitert. Wir müssen anerkennen, dass das Wissen um das eigene Geschlecht der entscheidende geschlechtliche Faktor ist.



Auch Bezeichnungen wie Transfrau oder Transmann mögen gebräuchlich sein aber stellen das Geschlecht betroffener Menschen in diskriminierender Weise in Frage, es handelt sich um Frauen bzw. Männer. Bestenfalls kann der Zusatz der Eigenschaft Transsexuell davor oder dahinter genannt werden, zum Beispiel „Frau mit transsexuellem Hintergrund“.. Ebenso ist die Voraussetzung des schweren Leidensdruck nicht haltbar. Lassen sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen. Zwei Menschen im Rollstuhl, der eine hat einen schweren Leidensdruck der andere meistert sein Leben. Darf jetzt nur der mit dem Leidensdruck behandelt werden und ihm die Möglichkeit gegeben werden wieder laufen zu können? Sicher nicht aber wieso ist es bei Menschen so, die mit gegengeschlechtlichen Körpermerkmalen geboren werden?



Es ist dringend an der Zeit Transsexualität richtig zu bewerten. Die Vorstellung, dass es sich dabei um eine Geschlechtsidentitätsstörung (F 64.0) handelt ist längst überholt. Transsexuelle Menschen wissen um ihr Geschlecht, bei gegengeschlechtlichen Körpermerkmalen.



Lotty Maria Wergin

