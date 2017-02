Ärzte Zeitung online, 21.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Überraschende Geburt

Baby kommt im Rettungswagen zur Welt

HAMBURG. In einem Rettungswagen hat eine Frau in Hamburg einen Sohn zur Welt gebracht. Sie war am Sonntagabend zusammen mit ihrem Mann im Auto Richtung Krankenhaus unterwegs, als die Wehen immer stärker wurden und sie die Feuerwehr riefen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Kurz nachdem sich die Frau auf die Trage im Rettungswagen gelegt hatte, habe die Geburt begonnen. Sie sei komplikationslos verlaufen, der Vater habe seinen Sohn abgenabelt. Es sei das zweite Kind des Paares. Der neugeborene Junge und die Mutter kamen nach Angaben der Feuerwehr wohlauf in eine Klinik zur Geburtsnachsorge. (dpa)

Topics Schlagworte Panorama (30268)