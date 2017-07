Mit Hundespucke gegen Krankheiten

Unsere Vierbeiner als angeblich beste Freunde des Menschen spiegeln jedoch nur die bio-psycho-sozialen Verhaltensauffälligkeiten ihrer menschlichen Bezugspersonen wieder. Zahllose Bücher, TV-Sendungen und Großveranstaltungen mit "Herrchens" und "Frauchens" gibt es dazu:

Cesar Millan ist in den USA "Der Hundeflüsterer" und hat seit 2004 eine eigene TV-Sendung. In Deutschland hat Martin Rütter mit "DOGS" die Hundeschulen für Menschen begründet.



Was aber Elinor Karlsson als Direktorin am Broad Institute des MIT in Boston/Mass. USA vermeintlich im Erbgut von Hunden sucht, sind m. E. nichts anderes als Hospitalismus- und Deprivations-Effekte. Hinweise, dass Gene für Verhaltens-Auffälligkeiten verantwortlich sein könnten, sind so lange entkräftet, wie es nicht artgerechte Hundehaltung, Fabrikfutter, fehlender Auslauf und Rudelbildung in den Städten, Neurotizismus der Hundehalter, Hundezwinger und menschengerechte Wohnungen als Großraumkäfige für die Tiere gibt.



