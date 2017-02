Das sind die Gewinner!

Eines der jüngsten von agisra angestoßenen Projekte richtet sich an neuzugewanderte Bürgerinnen aus Staaten der Europäischen Union. „Bonvena“ (Esperanto für „Willkommen“) soll dabei helfen, die soziale Eingliederung der EU-Neubürgerinnen zu verbessern. Die Initiative bietet den Frauen (psychosoziale) Unterstützung etwa bei häuslicher Gewalt, sexueller Ausbeutung, Diskriminierung und bei Gesundheitsfragen. (smi)

Die Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung setzt sich darüber hinaus auch politisch für die rechtliche sowie soziale Gleichstellung von Migrantinnen in unserer Gesellschaft ein. „Unsere Utopie ist eine Welt, in der Frieden, Wohlstand, Bildung und Gesundheitsversorgung, das heißt Menschenrechte, für alle möglich sind“, lautet das selbst formulierte Ziel.

Hilfe suchen vor allem Frauen und Mädchen, die unter Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution, Zwangshochzeiten, Zwangsjungfräulichkeit, Zwangsverschleierung und häuslicher Gewalt leiden. Viele seien traumatisiert, weshalb Mitarbeiterinnen von agisra sie im Bedarfsfall an Psychotherapeuten weitervermitteln und sie dorthin begleiten.

„Die größte Herausforderung ist die Hilflosigkeit und Ohnmacht der Frauen“, sagte Shewa Sium, eine der Mitarbeiterinnen von agisra, bei der Preisverleihung in Berlin. Die meisten wüssten schlechterdings nicht, wie sie dem Elend und der sexuellen Unterdrückung entfliehen können. Sie haben Angst vor ihren Unterdrückern, schämen sich vor dem Tabubruch, sind uninformiert und sprechen oft weder Deutsch noch Englisch.

Agisra bietet ihnen eine ebenso kostenlose wie anonyme Beratung und bei Bedarf auch eine psychosoziale Betreuung an. Überdies klärt der Verein auf öffentlichen Veranstaltungen Frauen darüber auf, welche Risiken die Genitalverstümmelung birgt und wo sie Hilfe erhalten. Ergänzt wird das Angebot durch ein kostenloses Kursprogramm, das Konversationsrunden, Gymnastik und Yoga umfasst.

Der Studie zufolge stieg ihre Zahl durch die Zuwanderung aus den genannten Staaten seit Ende 2014 um knapp 30 Prozent. Bei der ersten Beratung, so die Erfahrung der Kölner Arbeitsgemeinschaft, sprechen die Opfer selten über ihre Beschneidung, sondern fast ausschließlich über die durch sie entstandenen medizinischen Probleme.

Nach Schätzungen der WHO sind weltweit bis zu 140 Millionen Frauen und Mädchen an den Genitalien beschnitten. Mit den großen Fluchtbewegungen sind auch viele von Genitalbeschneidung (Female Genital Cutting, FGC) bedrohte oder betroffene Frauen und Mädchen nach Deutschland gekommen.

Hilfe finden Betroffene bei der Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung e. V. (agisra) , einer 1993 in Köln gegründeten Initiative, die für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem 1. Preis des von Springer Medizin vergebenen CharityAwards 2016 geehrt worden ist.

In Deutschland leben Zehntausende Frauen und Mädchen, die von Genitalverstümmelung, Zwangsprostitution und Zwangsheirat betroffen sind. Die weitaus meisten von ihnen sind Migrantinnen oder aus ihren Herkunftsländern geflüchtete Frauen.

AMSOC-Patin Birgit Stoessel mit ihrem Patenkind Meko und Mekos Mutter (von rechts). © AMSOC

In Deutschland leben etwa 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche, deren Vater oder Mutter an einer Depression, bipolaren Störung, an Schizophrenie, einer posttraumatischen Belastungsstörung oder der Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Kinder psychisch kranker Eltern sind hohen Belastungen ausgesetzt, stellen ihre eigenen Bedürfnisse aber meist hintan. Früher nannte man sie die „vergessenen Kinder“, inzwischen gibt es vielerorts Initiativen, die sich ihrer spezifischen Probleme annehmen. Eine davon ist die Ambulante Sozialpädagogik Charlottenburg e. V. (AMSOC), ein Berliner Verein, der betroffenen Kindern ehrenamtliche Paten vermittelt. Für sein soziales Engagement erhielt AMSOC den 2. Preis des von Springer Medizin verliehenen CharityAwards 2016.

Der Berliner Verein nahm seine Arbeit 2005 auf. Von Anfang an ging es darum, Kindern mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil ehrenamtlich tätige Paten an die Seite zu stellen, die für sie über Jahre stabile und verlässliche Bezugspersonen sind. Grundsätzlich kann jeder Berliner Pate werden. Voraussetzungen sind seine Teilnahme an einem Informationsabend, eine schriftliche Bewerbung, ein persönlicher Termin zum Kennenlernen und eine mehrteilige Schulung. Jede Patenschaft wird von AMSOC-Mitarbeitern bis zur Volljährigkeit des Kindes fachlich begleitet.

Verläuft eine psychische Erkrankung chronisch, geht sie oft mit sozialer Isolation, Verwahrlosung, Klinikeinweisungen und Arbeitsplatzverlust einher. Psychisch kranke Eltern plagt zudem ein schlechtes Gewissen. In Krisenzeiten fällt es ihnen schwer, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder einzugehen oder diese überhaupt zu erkennen. Selbst in halbwegs stabilen Phasen sind sie mit der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder oft überfordert. Ihre Angst, dass man sie ihnen wegnehmen könnte, verschärft die Situation: Indem sie ihre Krankheit verschweigen, rauben sie sich selbst jede Chance auf eine Therapie. Ihre Kinder kümmern sich derweil um die kranken Eltern – mit der Folge, dass sie auf Dauer selbst krank werden.

Diesen Teufelskreis will AMSOC durchbrechen. Die ehrenamtlichen Helfer betreuen ihr Patenkind mindestens einmal pro Woche. An einem Wochenende pro Monat bleiben die Kinder auch über Nacht bei ihnen. Jeder Pate erklärt sich zudem bereit, die Kinder jener Eltern, die gerade eine Krise durchleben, bis zu acht Wochen bei sich aufzunehmen, um eine Fremdunterbringung der Kinder zu vermeiden.

Von der Patenschaft profitieren am Ende aber nicht nur die Schützlinge: Da deren Eltern durch die Ehrenamtlichen entlastet werden und ihre Söhne und Töchter in guter Obhut wissen, können sie selbst schneller genesen – und die Helfer können sich sicher sein, etwas Gutes zu tun. (smi)