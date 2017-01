Ärzte Zeitung online, 20.01.2017 1

New York

Einhorn latte als neues Gesundheitsgetränk

NEW YORK. Ein Milchmixgetränk – schön bunt und warm – ist in Brooklyn/New York zum Trendsetter für gesunde Getränkekreationen geworden.

Bunt und gesund? Einhorn-Latte – das neue Modegeträmk aus New York © Screenshot Youtube

Seit Kurzem wird im New Yorker Szene-Viertel Williamsburg in dem Café "The End" ein Unicorn latte angeboten – mit dem Versprechen nicht nur gut zu schmecken, sondern auch gesundheitsfördernd zu sein. Cashew-Nüsse, Vanille, Ingwer, Zitronensaft, Datteln und etwas Algenpulver, alles gemixt und bunte Streusel drauf - schon ist das gesunde Getränk fertig. Es gibt das Getränk als meeresblaue Zubereitung, eine andere hat ein eigelbschimmerndes Topping.

"Die Nachfrage ist völlig verrückt", sagte ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur, während seine Kollegin gerade fünf neue Bestellungen abarbeitete. Die US-Medien feiern den Drink, der "heilend" sein und am besten vor einer Yoga-Stunde getrunken werden soll, schon als das möglicherweise "beliebteste Getränk im Jahr 2017".

Der "Einhorn-Latte" sei "genauso schön, wie magisch". Teuer ist er allerdings auch, 9 Dollar legen die Kunden dafür auf den Tisch, umgerechnet fast 8,50 Euro. (dpa)