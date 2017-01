"Interdisziplinarität ist bei Operation entscheidend!"

Ärztetag 2016

119. Deutscher Ärztetag von 24.-27.5.2015 in Hamburg

Neu: Seite für junge Ärzte

Junge Ärzte im Fokus: Mit einer neuen Themen-Seite will die "Ärzte Zeitung" vermehrt junge Ärzte in Studium und Weiterbildung in den Blick nehmen.