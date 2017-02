Ärzte Zeitung online, 07.02.2017 1

Schleswig-Holstein

Gesundheitsinfos für Laien kommen im Norden gut an

LÜBECK. Ein hohes Interesse an Gesundheitsthemen verzeichnet das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). In seinem Kieler Gesundheitsforum wurden seit der Eröffnung 2010 1489 Veranstaltungen für medizinische Laien zu Medizinthemen durch Ärzte des UKSH abgehalten. 68.428 Teilnehmer hörten sich die Vorträge an. Wegen der guten Resonanz hat das UKSH nun auch in Lübeck ein Gesundheitsforum eröffnet. Wie in Kiel ist es kombiniert mit einem Blutspendezentrum und in einem gut frequentierten Einkaufszentrum untergebracht. Ziel der Gesundheitsforen ist es, Aufklärung und Patienteninformationen in verständlicher Form zu präsentieren und damit ein gesundheitsbewussteres Verhalten zu befördern. (di)