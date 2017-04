Ärzte Zeitung online, 13.04.2017 1

Tarifabschluss

Fünf Prozent mehr für Ärzte an Unikliniken

BERLIN. Zügiger Tarifabschluss für etwa 20 000 Ärzte an Universitätskliniken. Bereits in der zweiten Verhandlungsrunde haben sich der Marburger Bund (MB) und die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) auf Gehaltssteigerungen von insgesamt fünf Prozent geeinigt. Die Erhöhung erfolgt allerdings in drei Schritten. Rückwirkend zum 1. April dieses Jahres werden die Gehälter um zwei Prozent erhöht, weitere zwei Prozent gibt es zum 1. Februar 2018 und um ein weiteres Prozent steigen die Gehälter zum 1. Dezember nächsten Jahres. Prozentual im Gleichklang mit den Gehältern steigen die Einsatzzuschläge für den Rettungsdienst. Die Gesamtlaufzeit endet am 30. September 2019. Der Abschluss gilt für die 20 Unikliniken, die in den Bereich der TdL fallen. (chb)