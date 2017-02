Ärzte Zeitung online, 03.02.2017 1

Arzneimittelsicherheit

Apotheker und Ärzte für mehr Kooperation

DRESDEN. Ärzte und Apotheker in Sachsen wollen künftig noch besser zusammenarbeiten. Die beiden Heilberufekammern im Land haben deshalb ein gemeinsames Strategiepapier verabschiedet, wie die sächsische Landesärztekammer in Dresden mitteilte. Einen Schwerpunkt in der Kooperation nimmt die Arzneimittelsicherheit ein.

So sollen sich Ärzte und Apotheker in Sachsen auch vor dem Hintergrund des bundesweiten Medikationsplans verstärkt über nicht verschreibungspflichtige Medikamente austauschen, die der Patient in der Apotheke erworben hat. Ziel ist, Vorbehalte unter den Berufsgruppen abzubauen und gemeinsam Verantwortung für das Wohl des Patienten zu übernehmen.

Verbesserungsbedarf sehen die Kammern zudem bei der technisch-strukturellen Vernetzung beider Berufsgruppen. Entscheidungen über verwendete Software oder Datenbanken müssten Ärzte und Apotheker auf Grundlage gleicher Informationen treffen können, hieß es. Eine bessere Zusammenarbeit soll den Heilberufen auch zu einer stärkeren Stimme in der Politik verhelfen, angestrebt wird ein intensiverer Austausch über gemeinsame Interessen. (lup)