Heute im Bundestag

Neues Gesetz zur Arzneiversorgung in den Startlöchern

Der Deutsche Bundestag wird heute das "Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV" (AMVSG) in letzter Lesung beraten. Bis zuletzt wurde daran gefeilt.

Im Bundestag: Das heute dort verhandelte Arzneimittelversorgungsstrukturgesetz geht vermutlich im April frisch an den Start. ©picture-alliance / dpa

BERLIN. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zeigte sich im Vorfeld zufrieden. "Wir sorgen dafür, dass sich Patientinnen und Patienten auch in Zukunft auf eine hochwertige und bezahlbare Arzneimittelversorgung verlassen können. Das Gesetz leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Arzneimittel mit einem Mehrnutzen schnell den Weg in die Versorgung finden, Antibiotika-Resistenzen und Lieferengpässe bekämpft werden und die Arzneimittelversorgung von Krebskranken weiter verbessert wird", äußerte er in einer Mitteilung des BMG.

Die wesentlichen Punkte:

Arzneimittel, die nur für Kinder und Jugendliche erstattungsfähig sind, werden von der Nutzenbewertung ausgenommen.

Bei Antibiotika wird die Resistenzsituation bei der Nutzenbewertung und bei der Festbetragsgruppenbildung einbezogen.

In die Praxissoftware sollen Informationen zur Nutzenbewertung integriert werden (Stichwort: Arztinformationssystem).

Die Wartefrist für eine erneute Bewertung des Zusatznutzens auf Grund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse wird verkürzt.

Der einheitliche Abgabepreis gilt auch für Bereiche, für die die Arzneimittelpreisverordnung nicht gilt, Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten. Gilt für ein Arzneimittel ein Erstattungsbetrag, ist dieser der einheitliche Abgabepreis.

Das Preismoratorium für Arzneimittel ohne Preisregulierung wird bis Ende 2022 verlängert (ab 2018 Preisanpassung entsprechend der Inflationsrate).

Für Apotheken wird die Vergütung bei Standard-Rezepturarzneimitteln und Betäubungsmitteln erhöht.

Für Zytostatika) entfällt die bisherige Ausschreibungsmöglichkeit der Krankenkassen mit Apotheken; stattdessen werden künftig Rabattverträge zwischen Krankenkassen und pharmazeutischen Herstellern verhandelt.

Für Impfstoffe wird es keine Rabattverträge zwischen Krankenkassen mit pharmazeutischen Herstellern mehr geben.

Die pharmazeutischen Unternehmer werden verpflichtet, Krankenhäuser zu informieren, sobald ihnen Kenntnisse über Lieferengpässe bei bestimmten Arzneimitteln vorliegen.

Das Gesetz bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Die Regelungen sollen in ihren wesentlichen Teilen im April 2017 in Kraft treten. (run)

