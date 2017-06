Ärzte Zeitung online, 27.06.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Pharma-Industrie

Boom mit gentechnisch hergestellten Arzneien

BERLIN. Der Umsatz von Biopharmazeutika ist im vergangenen Jahr um 1,1 auf 9,3 Milliarden Euro gewachsen, der Marktanteil legte von 22,9 auf 24,8 Prozent zu. Die Zahl der Beschäftigten in der pharmazeutischen Gentechnik-Branche wuchs um 8,1 Prozent auf 44.000. Dies geht aus dem Biotech-Report der Boston Consulting Group im Auftrag von vfa Bio hervor, der am Montag in Berlin publiziert wurde. (HL)