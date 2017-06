Ärzte Zeitung online, 29.06.2017 1

Verordnungen

Keine Zahlen zu Cannabis

BERLIN. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) habe noch keine Zahlen zur Verordnung von Cannabis auf Rezept vorliegen, deshalb könne er noch keine Angaben dazu machen, wie rege Cannabis verordnet wird. So beantwortete der Pressereferent des BMG, Oliver Ewald, in der Bundespressekonferenz die Frage nach Problemen in der Verordnung, die jüngst in den Medien berichtet wurden.

Solange noch keine Zahlen vorlägen, könne er keine Einschätzung abgeben, erklärte Ewald. Er endete allerdings mit einem deutlichen Appell an Ärzte und Krankenkassen: "Grundsätzlich ist es so, dass die Ärzte das entsprechend zu verordnen und die Krankenkassen das zu genehmigen haben!" (mmr)