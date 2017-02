Ärzte Zeitung online, 14.02.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Lieferengpässe

Antibiotika-Lieferfähigkeit hängt am seidenen Faden

Zwei aktuelle Studien haben sich mit dem Thema Versorgungssicherheit bei Antibiotika beschäftigt. Ihr Tenor: Der Antibiotikaverbrauch ist zwar nicht gestiegen. Die Lieferfähigkeit ist aber stark von ausländischen Herstellern abhängig.

Antibiotika-Lieferengpässe sind vor allem bei kritischen Infektionen gefürchtet. © Zerbor / fotolia.com

BERLIN. Die Debatte über Engpässe bei wichtigen Antibiotika hält an. Der Verband Pro Generika hat daher zwei Studien zur Versorgungssicherheit bei Antibiotika in Auftrag gegeben. Ihre Ergebnisse wurden heute in Berlin vorgestellt.

Die Studie des Berliner IGES Instituts hat dabei die essenzielle Rolle von Generika für die Antibiotikaversorgung im stationären und ambulanten Bereich herausarbeitet und jüngste Engpässe analysiert. Die Unternehmensberatung Roland Berger hat wiederum die Abhängigkeit Deutschlands von ausländischen Antibiotikaherstellern unter die Lupe genommen und untersucht, ob bzw. unter welchen Umständen die heimische Antibiotikaproduktion gestärkt werden könnte, wie der Verband mitteilte.

Nach Angaben von Dr. Martin Albrecht, Geschäftsführer Gesundheitspolitik beim IGES Institut, sei – entgegen der verbreiteten Wahrnehmung Vieler – der tatsächliche Verbrauch von Antibiotika in den vergangenen Jahren nicht gestiegen, sondern weitgehend konstant geblieben ist. Generische Antibiotika sicherten z. B. im ambulanten Bereich 84 % und im stationären Bereich sogar 87 % der gesamten Versorgung (nach Tagestherapiedosen, DDD). Der in Deutschland generell hohe Preis- und Rabattdruck bei Generika gehe allerdings in der ambulanten Versorgung mit einer steigenden Marktkonzentration einher, in der stationären Versorgung auch mit dem Auftreten von Lieferengpässen, so Albrecht in einer Pressemitteilung von Pro Generika.

Die zweite Studie habe zudem verdeutlicht, wie sehr die Antibiotikaversorgung inzwischen von ausländischen Herstellern – und hier vor allem von China abhänge, teilte der Verband mit. "Angesichts weltweit zunehmender geopolitischer Spannungen sollten wir sicher stellen, dass der Erste Hilfe Koffer im Ernstfall in Europa steht", so Dr. Markus Leyck Dieken, stellv. Vorstandsvorsitzender von Pro Generika. (run)

Lesen Sie später mehr in der App und im Web.