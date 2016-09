Ärzte Zeitung online, 27.09.2016 1

SPD-Gesundheitsexperte

"Terminservicestellen sind ein Flop"

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht die Terminservicestellen als gescheitert an. Als Ursache für den Misserfolg nannte er die Existenz zweier unterschiedlicher Versicherungssysteme.

KÖLN. Der SPD-Gesundheitspolitiker Professor Karl Lauterbach hat eingestanden, dass die Terminservicestellen ein Misserfolg sind. "Das war Flop", sagte Lauterbach, auf dessen Initiative die Terminservicestellen in das Versorgungsstärkungs-Gesetz aufgenommen worden waren, am Montagabend in der ARD-Sendung "Hart, aber fair".

Bislang sind nach Angaben des KBV-Vorstandsvorsitzenden Dr. Andreas Gassen rund 63.000 Termine von den Kassenärztlichen Vereinigungen vermittelt worden. Eine Million Termine würden vorgehalten. Kein einziger Patient sei bislang an ein Krankenhaus verwiesen worden, so Gassen in der gleichen Sendung.

Für den Misserfolg der Terminservicestellen nannte Lauterbach die Existenz zweier unterschiedlicher Versicherungssysteme als Ursache. Notwendig sei eine einzige Gebührenordnung für Ärzte. (HL)

Leserkommentare [2] [27.09.2016, 13:51:25] Jörg Dähn Richtige Einsicht, falscher Schluss daraus. Der Klabauterbach zeiht aus den richtigen Fakten den falschen Schluss. Nicht das Gebührenordnungssystem alleine ist das Problem, sondern das Sachleistungssystem und der EBM. Er möchte jedoch die Privatversicherung abschaffen und verknüpft das unzulässigerweise mit der TSS. Wie armselig. zum Beitrag » [27.09.2016, 13:32:47] Carsten Windt Schon sehr verwirrend.

auf rund 70.000.000 Versicherte gab es gerade einmal den Bedarf von 62.000 Terminvermittlungen! Die Servicestellen sind gescheitert, weil es keinen Bedarf gibt, und nicht weil wir GKV und PKV haben. Die Servicestellen sing gescheitert, weil es zwei Versicherungssysteme gibt?auf rund 70.000.000 Versicherte gab es gerade einmal den Bedarf von 62.000 Terminvermittlungen! Die Servicestellen sind gescheitert, weil es keinen Bedarf gibt, und nicht weil wir GKV und PKV haben. zum Beitrag »