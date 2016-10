Ärzte Zeitung, 31.10.2016 1

Innovationsfonds

Hamburg bekommt 22 Millionen Euro

HAMBURG. Gleich drei Projekte aus Hamburg erhalten eine Finanzspritze aus dem bundesweiten Innovationsfonds. Wie "NDR 90,3" berichtet, fließen damit insgesamt 22 Millionen Euro in die Hansestadt. Das Projekt "Gesundheitsfördernde Stadtteilentwicklung in Billstedt und Horn", bei dem etwa Arztpraxen, Kliniken und soziale Einrichtungen enger zusammenarbeiten sollen, wird demnach mit rund 6,3 Millionen Euro gefördert. Das zweite Projekt erhält laut NDR 8,9 Millionen Euro: Hierbei solle im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel unter dem Motto "NetzWerk LebenPlus" alten Menschen durch bessere Beratung und Begleitung dabei geholfen werden, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu können.Das dritte Projekt, in das nach dem Bericht 6,8 Millionen Euro Fördergeld fließen, solle die Versorgung psychisch kranker Menschen verbessern. (eb)