Gehaltsranking 2016

So viel verdienen Arztfunktionäre und Kassen-Chefs

KBV-Chef Andreas Gassen steht im Gehaltsranking aktuell noch vor dem Top-Verdiener unter den Kassenkassen-Chefs, Jens Baas von der TK. Was Arzt- und Kassenfunktionäre 2016 verdienten, ist nun veröffentlicht.

Gehaltssteigerungen zwischen 6000 und 48.000 Euro konnten etliche KV- bzw. Kassenchefs im vergangenen Jahr verbuchen im Vergleich zum Vorjahr. © bluedesign / fotolia.com

BERLIN. KBV-Chef Dr. Andreas Gassen bleibt in der Selbstverwaltung der am besten bezahlte Funktionär. Im vergangenen Jahr wurde Gassen eine Grundvergütung von 344.260 Euro gezahlt. Hinzu kamen variable Gehaltselemente von knapp 30.500 Euro. Das sind rund 8000 Euro mehr als 2015.

Das geht aus der Pflichtveröffentlichung im Bundesanzeiger hervor. Zum 1. März sind KBV, GKV-Spitzenverband und Kassen angehalten, die Saläre ihres Spitzenpersonals zu veröffentlichen. Die bisherige KBV-Vize Regina Feldmann verdiente knapp 13.000 Euro weniger und ging mit 331.884 Euro nach Hause.

Auf Seiten der Kassen bleibt Dr. Jens Baas, Vorstand der Techniker Krankenkasse, der am besten bezahlte Manager. Sein Job war im Vorjahr mit 314.560 Euro dotiert, das sind rund 9000 Euro mehr als 2015. Baas verantwortet die Geschäfte der mit 9,8 Millionen Versicherten größten Kasse innerhalb der GKV.

Die Dotierung der Vorstände anderer Kassen orientiert sich in der Regel an der Marktbedeutung – also der Mitgliederstärke – der Kassen. Folgerichtig liegt Barmer-Chef Dr. Christoph Straub im Gehaltranking auf Platz 2. Seine Tätigkeit wurde im Vorjahr mit 280.434 Euro honoriert, etwa 8000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Vorstand der DAK-Gesundheit ist bis Ende vergangenen Jahres Herbert Rebscher gewesen. Sein Job war mit 264.829 Euro dotiert, hier betrug der Gehaltsaufschlag im Vergleich zum Jahr zuvor rund 14.000 Euro.

Die Vorstände der großen Versorgerkassen spielen gehaltstechnisch generell in der gleichen Liga wie die einiger KV-Chefs. Bayerns Vorstandschef Dr. Wolfgang Krombholz etwa führt die Liste mit 286.292 Euro an, rund 6000 Euro mehr als im Jahr zuvor.

Nicht immer korrelieren in den KV-Regionen aber die Vorstandsvergütungen mit der Zahl der repräsentierten Vertragsärzte und Psychotherapeuten. So sticht etwa im Saarland die Vergütung von KV-Chef Dr. Gunter Hauptmann hervor. Sie erhöhte sich laut den Angaben im Bundesanzeiger von 222.000 (2015) auf 270. 00 Euro im vergangenen Jahr. (fst)

