Aktuelle Statistik

Zahl der Behandlungsfehler stagniert

"Fehler passieren, auch in der Medizin. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten durch einen Behandlungsfehler zu Schaden kommen, ist extrem gering." So lautete das Fazit von Dr. Andreas Crusius bei der Vorstellung der Behandlungsfehlerstatistik.

Für Panikmache und Pfuschvorwürfe gibt es nach Ansicht der Bundesärztekammer nach der aktuellen Behandlungsfehlerstatistik keinen Grund. © Coloures-pic / Fotolia

BERLIN "Wir wollen nichts bagatellisieren. Hinter jedem Fehler können schwere menschliche Schicksale stehen. Wir müssen die Risiken in der Medizin aber richtig einordnen, um Patienten nicht unnötig zu verunsichern, so Crusius, Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Bundesärztekammer (BÄK), in einer Pressemitteilung der BÄK. Diese hat heute die Behandlungsfehlerstatistik für das Jahr 2016 in Berlin vorgestellt.

Für Panikmache und Pfuschvorwürfe gibt es nach Ansicht von Crusius keinen Grund. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Gesamtzahl der Behandlungsfälle in Klinik und Praxis. Demnach stiegen die ambulanten Behandlungsfälle zwischen den Jahren 2004 und 2015 um 160 Millionen auf mittlerweile 696 Millionen.

Behandlungsfehler Passiert ein Fehler, können sich Patienten an die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Ärztekammern wenden. Dort sind Fachgutachter tätig, die gemeinsam mit Juristen prüfen, ob ein Behandlungsfehlervorwurf gerechtfertigt ist nicht. Es genügt ein formloser Antrag. Das Gutachten sowie die abschließende Bewertung sind für Patienten kostenfrei.

Ähnlich seh es in den Krankenhäusern aus. Dort erhöhte sich die Zahl der Behandlungsfälle im gleichen Zeitraum um mehr als 2,5 Millionen auf fast 19,8 Millionen Fälle. Gemessen daran liege die Zahl der festgestellten Fehler im Promillebereich, äußerte sich Crusius.

Insgesamt stagniert die Zahl von den Ärztekammern festgestellter ärztlicher Kunstfehler: 1845 Patienten kamen im vergangenen Jahr durch Behandlungsfehler und mangelhafte Risikoaufklärung zu Schaden, 660 davon in den Praxen niedergelassener Ärzte. 96 Patienten mussten die ärztlichen Kunstfehler mit dem Leben bezahlen, sagte die Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern, Kerstin Kols.

In weiteren 400 Fällen habe zwar ein Behandlungsfehler vorgelegen, die Patienten seien aber nicht geschädigt worden, so Kols. Insgesamt entschieden die Gutachter und Schlichter in 7639 Streitfällen. Die Zahl ärztlicher Behandlungen liegt bei rund 700 Millionen in den niedergelassenen Praxen und bei rund 20 Millionen in den Krankenhäusern.

Die häufigsten Diagnosen, die zu Behandlungsfehlervorwürfen führten, waren sowohl in den Praxen als auch in den Kliniken Knie- und Hüftgelenksarthrosen sowie Unterschenkel- und Sprungelenkfrakturen.

Die Zahlen liegen auf dem Niveau der Vorjahre. Die von den Ärztekammern ermittelten Größenordnungen weichen regelmäßig von denen der Medizinischen Dienste ab, die von mehr als doppelt so vielen Behandlungsfehlern ausgehen (2015: 4026). (run/af)