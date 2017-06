Ärzte Zeitung online, 30.06.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Honorar in Hessen

Tiefe Gräben zwischen KV und Kassen

Die Honorarverhandlungen in Hessen sind gescheitert. Die KV gibt sich kämpferisch – und kündigt ihren Mitgliedern harte Zeiten an.

Von Jana Kötter

© Fotolia/Kelly Marken

FRANKFURT/MAIN. Niedergelassene Ärzte in Hessen werden in den kommenden Tagen Post von ihrer KV erhalten. "Wir werden unsere Mitglieder darüber informieren, dass die Honorare 2017 insoweit unter Vorbehalt stehen, dass Rückzahlungen drohen könnten", kündigte KV-Chef Frank Dastych an. Zeitgleich bereite die KV den Anruf beim Schiedsamt vor, erklärte er nun vor Journalisten.

Hintergrund sind die gescheiterten Honorarverhandlungen im Land. Der Streit entzündet sich vor allem an der Konvergenzregelung, also der Angleichung der Honorare an den Bundesdurchschnitt. Nach Paragraf 87a SGB V ist diese Anpassung nur einmalig in diesem Jahr möglich, was das Thema so brisant macht

Laut KV sind die zuletzt geforderten 300 Millionen Euro Plus nötig, um bundesweit "ins Mittelfeld der Honorare" zu rücken. Gegenüber steht weiterhin das Angebot der Kassen, welches eigenen Angaben zufolge eine Steigerung der letztjährigen Honorarsumme (2,6 Milliarden Euro) von "deutlich über 40 Millionen Euro" beinhalte.

Entscheidung wohl im Spätherbst