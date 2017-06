Ärzte Zeitung online, 30.06.2017 1

NRW

Laumann als Gesundheitsminister vereidigt

Zurück in der NRW-Landesregierung: Karl-Josef Laumann. © Stephanie Pilick

DÜSSELDORF. Die neue Landesregierung in Düsseldorf steht. Nach der Wahl von Armin Laschet zum Landeschef am Dienstag sind Freitag die neuen Minister in ihren Ämtern im Düsseldorfer Landtag vereidigt worden. An der Spitze des Gesundheitsressorts steht Karl-Josef Laumann.

Laumann, der in wenigen Tagen seinen 60. Geburtstag feiert, führte das Ressort bereits in den Jahren zwischen 2005 und 2010 im Kabinett von Jürgen Rüttgers. Laschet und Laumann waren nach der Wahlschlappe der CDU Konkurrenten um den Landesvorsitz. Man verständigte sich auf eine Doppelspitze.

Ende 2013 fasste der gelernte Landmaschinen-Schlosser einen Entschluss und verabschiedete sich in die Bundespolitik, um 2014 als Staatssekretär das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten zu übernehmen. Darüber hinaus war er Bevollmächtigter für Pflege beim Bundesminister für Gesundheit.

Sein Amt hatte Laumann am Donnerstag abgegeben. Zu seiner Nachfolgerin wurde die Parlamentarische Staatssekretärin Ingrid Fischbach (CDU) berufen. (vdb)