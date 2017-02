Ärzte Zeitung online, 10.02.2017 1

Ambulante Versorgung

Bern und Vaduz suchen den Schulterschluss

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein wollen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der ambulanten Gesundheitsversorgung intensivieren.

BERN. Bundesrat Alain Berset und Regierungsrat Mauro Pedrazzini haben dazu laut Bundesrat vor Kurzem in Bern eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.

Ziel sei es, möglichst bald ein bilaterales Abkommen zwischen den beiden Ländern auszuarbeiten.

Dieses soll den Einwohnern von Liechtenstein sowie in angrenzenden schweizerischen Regionen ermöglichen, ambulante medizinische Behandlungen im jeweils anderen Land in Anspruch zu nehmen, wenn sie in der obligatorischen Krankenversicherung versichert sind.

Die beiden Länder führen bereits Gespräche über die Kostenerstattung. (maw)