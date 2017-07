Ärzte Zeitung online, 21.07.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



AOK Nordost

Ab sofort "Demenz Partner"

Die AOK Nordost kooperiert jetzt mit der Initiative "Demenz Partner" der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Ziel der Zusammenarbeit ist es, in den kommenden Monaten unter Federführung der AOK Pflege Akademie möglichst viele der mehr als 5000 Mitarbeiter der Gesundheitskasse zum sogenannten "Demenz Partner" zu schulen, teilt die AOK Nordost mit. In einer 90-minütigen Schulung werden Teilnehmer über Anzeichen und Symptome von Demenzerkrankungen informiert sowie allgemein sensibilisiert, wie man auf Versicherte – also erkrankte Menschen und ihre Angehörigen – am besten zugeht und ihnen im Alltag helfen kann. (eb)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich