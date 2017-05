Transparenzkodex

Ihre Fragen – unsere Antworten

Seit 2015 gilt der Transparenzkodex, der bindend für Mitgliedsunternehmen von vfa und FSA ist. Erstmals wurden die Daten zu Leistungen an Ärzte und medizinische Institutionen Mitte 2016 veröffentlicht. Die nächste Publikation erfolgt in Kürze. Für Mediziner stellen sich dabei wichtige Fragen: Was wird publiziert? Welche Leistungen sind gemeint? Wird mein Name publik?