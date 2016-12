SPD will an der Beitragsbemessung drehen

vielen Dank für Ihre Veröffentlichung. Sie beschreiben richtig die Notwendigkeit zur Umgestaltung des dualen Versicherungssystems. Gestatten Sie mir als Mitautor des Positionspapiers zwei wesentliche Ergänzungen.



Unter den fünf Elementen, die die Autoren zur Umgestaltung des Versicherungssystems beschreiben ist auch die Veränderung der Beitragsbemessungsgrenze enthalten. Allerdings wird im Text darauf hingewiesen, dass dies nur in der Kombination mit Leistungsverbesserungen sowie der Senkung des Beitragssatzes geschehen kann. Somit wäre allenfalls mit einer moderaten Beitragserhöhung zu rechnen. Im Gegenzug wird vorgeschlagen, Leistungen, wie Sehhilfen, Hörgeräte oder Zahnersatz wieder in den Leistungskatalog aufzunehmen. Der Blick allein auf die Beitragsbemessungsgrenze greift in jedem Fall zu kurz.



Bei den ärztlichen Leistungen geht es im Positionspapier der Friedrich-Ebert-Stiftung um die längst fällige Angleichung von EBM und GOÄ. Die Vergütungsunterschiede sollen angenähert werden. Richtig ist, dass die Einzelfragen dazu von der Art und Geschwindigkeit des Übergangs in ein einheitliches Versicherungssystem abhängen. Die Autoren plädieren dafür, die Behandlung von gesetzlich Versicherten besser zu bezahlenn. Aber sicher wäre für Ärztinnen und Ärzte mit vielen Privatpatienten ein solches Vergütungssystem auch mit Umsatzeinbußen verbunden. Gewinner wären allerdings die Ärztinnen und Ärzte, in deren Praxis fast ausschließlich gesetzlich Versicherte behandelt werden.



