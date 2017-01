Ärzte Zeitung online, 30.12.2016 1

Thüringen und Sachsen

AOK Plus erhöht ihren Beitragssatz

Mehrbelastungen machen Anstieg von 14,9 auf 15,2 Prozent erforderlich.

ERFURT. Die Krankenkasse AOK Plus in Thüringen und Sachsen erhöht zu Jahresbeginn 2017 den Beitragssatz. Er steigt von bislang 14,9 auf 15,2 Prozent, wie der Verwaltungsrat der Kasse jetzt beschloss.

Der Verwaltungsratsvorsitzende Sven Nobereit begründete den Anstieg mit erwarteten Mehrbelastungen in Höhe von 350 Millionen Euro als Folge vor allem des Krankenhausstruktur- und des Versorgungsstärkungsgesetzes. Die AOK plus hat rund 3,1 Millionen Versicherte in beiden Bundesländern. Für deren medizinische Versorgung stellt sie im kommenden Jahr rund 10,4 Milliarden Euro Verfügung. Das entspricht 3330 Euro je Versicherten. Gegenüber 2016 ist das Haushaltsvolumen um 772 Millionen Euro gestiegen. (zei)