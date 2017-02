Immer mehr Patienten beklagen Ärztefehler

Allerdings stellt sich die Frage ob unsere KV eigentlich eine funktionierende Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit hat und was die den ganzen Tag so macht.

Es wäre an der Zeit dieser dauernden planmäßigen Verunglimpfung von Ärzten durch Kassen und Politik entgegenzutreten. Geld müsste bei der KV ja genug vorhanden sein. Ich finde es bewundernswert, dass es bei zig Millionen Patientenkontakten und Operationen offensichtlich nur so wenige Behandlungsfehler gibt.Allerdings stellt sich die Frage ob unsere KV eigentlich eine funktionierende Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit hat und was die den ganzen Tag so macht.Es wäre an der Zeit dieser dauernden planmäßigen Verunglimpfung von Ärzten durch Kassen und Politik entgegenzutreten. Geld müsste bei der KV ja genug vorhanden sein. zum Beitrag »