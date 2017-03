Ärzte Zeitung online, 03.03.2017 1

Klinikinvestitionen

"Bund soll sich an Kosten beteiligen!"

OFFENBACH. Der Bund soll sich an den Investitionskosten der Krankenhäuser beteiligen. Das fordert DAK-Chef Andreas Storm. Die Unterschiede, in denen die einzelnen Bundesländer ihrer Verpflichtung nachkommen würden, die Investitionskosten zu tragen, seien einfach zu groß, sagte der ehemalige saarländische Gesundheitsminister beim Zukunftskongress Gesundheit in Offenbach.

Sollte der Bund in die Finanzierung einsteigen, würde er auch ein Mitspracherecht bei der Krankenhausplanung einfordern, ist der Gesundheitssachverständige Professor Eberhard Wille überzeugt.

Storm machte sich auch für Portalpraxen an Krankenhäusern stark, um die Zahl der Notfälle in den Notfallambulanzen in den Krankenhäsuern deutlich zu senken.

Die große Koalition fordert Storm auf, sich noch in dieser Legislaturperiode auf den Einstieg in die generalistische Pflegeausbildung zu einigen: "Der Einstieg in die Generalistik muss kommen, ein Scheitern können wir uns nicht leisten." (chb)