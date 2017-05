Ärzte Zeitung online, 16.05.2017 1

Rheinland-Pfalz

Zeitarbeiter sind fünf Tage länger krank

MAINZ. Zeitarbeiter in Rheinland-Pfalz haben deutlich höhere Fehlzeiten als Festangestellte. Im Schnitt waren sie im vergangenen Jahr eine Arbeitswoche länger krankgeschrieben. Die Beschäftigten über alle Branchen hinweg fehlten statistisch gesehen rund 15 Tage, die Zeitarbeiter dagegen 20 Tage. Das ergab eine Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK). Menschen in Zeitarbeit üben eher Tätigkeiten aus, für die eine geringere Qualifizierung notwendig ist. Sie fehlten besonders oft aufgrund von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und Psychischen- und Verhaltensstörungen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren im Juni 2016 in Rheinland-Pfalz rund 41.600 Zeitarbeitnehmer beschäftigt. (aze)