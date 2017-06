Ärzte Zeitung online, 01.06.2017 1

Baden-Württemberg

DAK etabliert Landesvertretung

STUTTGART. Die DAK-Gesundheit will gesundheitspolitisch stärker in Baden-Württemberg präsent sein und hat in Stuttgart eine eigene Landesvertretung etabliert. Die Kasse versichert im Südwesten rund 700.000 Menschen. Leiter der Landesvertretung wird Siegfried Euerle sein, bisher Vertragschef der DAK in Baden-Württemberg.

"Wir wollen vor Ort unser Profil schärfen", sagte der Sprecher Daniel Caroppo der "Ärzte Zeitung". Die bundesweit aufgestellte Kasse habe sich gesundheitspolitisch in der Region nur sehr zurückhaltend zu Wort gemeldet, so Caroppo. Nun solle der Dialog mit allen Interessengruppen und Verbänden intensiviert werden.

Auch in anderen Bundesländern plane die Kasse, Landesvertretungen zu eröffnen. (fst)