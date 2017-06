Ärzte Zeitung online, 26.06.2017 1

Regierungsprogramm

Das plant die SPD gesundheitspolitisch nach einem Wahlsieg

Auf 85 Seiten hat die SPD ihr Regierungsprogramm zusammengefasst – darunter sind massive Änderungen im Gesundheitssystem.

Gibt es nach der Bundestagswahl große Änderungen in der Gesundheitspolitik, z. B. eine Bürgerversicherung? © Denys Rudyi / stock.adobe.com

DORTMUND. Die SPD hat ihr Regierungsprogramm für die Bundestagswahl am 24. September festgezurrt. Beim Bundesparteitag am Sonntag in Dortmund stimmten die Delegierten einstimmig dem 85-seitigen Papier zu.

Darin sprechen sich die Sozialdemokraten für die Rückkehr zu paritätischen Finanzierung der GKV aus. Kern des Programms ist das Vorhaben einer Bürgerversicherung in GKV und sozialer Pflegeversicherung.

Allerdings bleiben die Konturen dieses Reformprogramms vage. Geöffnet werden soll die GKV für Beamte, die sich gesetzlich versichern lassen wollen. Öffentlichen Arbeitgebern soll es freigestellt werden, ob sie für Beamte in der GKV einen Arbeitgeberbeitrag zahlen oder ob sie wie bisher für die Beihilfe aufkommen.

Über Anpassungen auf der GKV-Einnahmeseite – wie eine veränderte Beitragsbemessungsgrenze oder die Verbeitragung von Kapitaleinkommen – schweigt sich das Programm aus. Konkrete Zusagen gibt es indes für Selbstständige in der GKV. Deren Beitragsbemessung soll einkommensabhängig ausgestaltet werden.

Bisher wird für Selbstständige ein fiktives Mindesteinkommen angesetzt, so dass insbesondere viele Solo-Selbstständigen an den GKV-Beiträgen schwer zu tragen haben. (fst)

