Kinderwunsch

Fachmesse treibt Frauenärzte auf die Barrikaden

Frauenärzte sind skeptisch, ob bei der in Berlin anstehenden Kinderwunsch-Messe die Gesundheit der behandelten Paare an oberster Stelle steht und Vorrang vor finanziellen Erwägungen hat. Behörde sieht keine rechtliche Handhabe gegen die Veranstaltung

Von Matthias Wallenfels

Für eine spätere künstliche Befruchtung werden Eizellen kryokonserviert. © Science Photo Library / Ag.Focus

BERLIN. Die Eizellspende ist in Deutschland ebenso wie die Leihmutterschaft als Methode im Zuge einer Kinderwunschbehandlung verboten. Nun rufen die für den 18. und 19. Februar in Berlin terminierten Kinderwunsch-Tage den Berufsverband der Frauenärzte (BVF) auf den Plan. Der BVF-Landesverband Berlin teilt mit, dass er die Publikumsmesse "ausdrücklich nicht unterstützt".

"Die einzige Veranstaltung ihrer Art in Deutschland, bei der Sie Rat von Experten, Unterstützung, Produkte und zuverlässige Informationen zur Vergrößerung ihrer Familie erhalten – alles unter einem Dach" – mit dieser Ankündigung wirbt der in Großbritannien beheimatete Aussteller F2F Events Germany seine Veranstaltung.

Die Berliner Gesundheitsverwaltung beäugt die Messe zwar ebenfalls kritisch, sieht aber keine Möglichkeiten deren Durchführung zu unterbinden. „Wir unterstützen es nicht, wenn in Berlin über solche Verfahren informiert wird [...]. Wir sehen aber auch keine rechtliche Handhabe, die Messe vorab zu untersagen“, teilte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung mit.

Die Berliner Frauenärzte konzedieren dem Veranstalter zwar, dass es bei der Messe um medizinische Methoden für Interessentinnen und Interessenten mit Kinderwunsch gehe, wozu alle Maßnahmen der Kinderwunschbehandlung und der künstlichen Befruchtung bis hin zu sehr aufwändigen und kostspieligen Methoden hoch spezialisierter Labore gehörten.

Doch die Ärzte hegen Bedenken. Denn "Aussteller sind nicht nur Behandlungszentren und Labore aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland, also aus Großbritannien und den USA, Spanien, der Türkei und Osteuropa. In vielen dieser Länder sind Maßnahmen der Kinderwunschbehandlung gestattet, die in Deutschland verboten sind wie Eizellspende, Leihmutterschaft und Maßnahmen der Diagnostik am noch nicht implantierten Embryo, die in Deutschland nur sehr seltenen Fällen vorbehalten sind (PID)", so der Berliner BVF.

Der Veranstalter versichere, dass es sich um eine Messe mit rein informativem Charakter handle, betonen die Frauenärzte. Und schieben mit skeptischer Attitüde nach: "Das ist zu bezweifeln. Denn es ist anzunehmen, dass die ausstellenden Labore und Kinderwunschzentren nicht allein auf der Messe präsent sind, um Interessierte zu informieren, sondern um im direkten Kontakt Kunden für ihre Behandlungszentren zu gewinnen", heißt es von BVF-Seite.

Aus Sicht des Berufsverbandes sei nicht zuverlässig sichergestellt, dass "bei allen Ausstellern die Gesundheit der behandelten Paare immer an oberster Stelle steht und Vorrang vor finanziellen Erwägungen hat, bzw. dass Paaren keine unhaltbaren Versprechen gemacht und unsinnige finanzielle Belastungen vermieden werden." Zudem fürchtet der BVF, dass "nicht in jedem Fall feststellbar" sei, "ob die Qualitätsstandards der auf der Messe ausstellenden Zentren und Institutionen mit den vorgegebenen hohen Standards in Deutschland vergleichbar" seien.

Laut dem Deutschen IvF-Register wurden bis 2014 in Deutschland nach dem Einsatz von IVF und ICSI insgesamt 225.625 Kinder geboren, weltweit seien es mehr als fünf Millionen gewesen. Jedes sechste bis siebte Paar habe Schwierigkeiten, ohne ärztliche Unterstützung schwanger zu werden. Im Jahr 2014 seien 52.988 Frauen behandelt und 1,66 Zyklen pro Frau durchgeführt worden. (maw/dpa)