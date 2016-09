Ärzte Zeitung online, 29.09.2016 1

Journal of Health Monitoring

Neues, kostenloses Fachjournal des RKI

BERLIN. In der neuen Online-Vierteljahresschrift "Journal of Health Monitoring" berichtet das Robert Koch-Institut (RKI) künftig über alle Bereiche von Gesundheit in der Bevölkerung (Public Health). Themen des frei im Internet zugänglichen Journals sind körperliche und psychische Gesundheit, Gesundheitsverhalten, Risikofaktoren und Schutzfaktoren sowie die medizinische und pflegerische Versorgung.

In der ersten Ausgabe vom 28. September geht es um Alkoholmissbrauch. Mit Daten von Gesundheitsstudien des RKI wurde der zeitliche Verlauf riskanten Alkoholkonsums ausgewertet. Die Trends werden in einem Beitrag des neuen Journals vorgestellt. Weitere Themen sind Alkoholvergiftungen, Unfälle und Sterblichkeit durch Alkohol. (eis)