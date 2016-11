Ärzte Zeitung, 07.11.2016 1

TK eröffnet Pflegezentrum

300 neue Arbeitsplätze

MAINZ. Die Techniker Krankenkasse (TK) hat ihr neues Fachzentrum für Pflegeleistungen in Mainz eröffnet. Die Mitarbeiter sollen dort künftig für die Bearbeitung des gesamten Leistungsspektrums der Pflegeversicherung zuständig sein und sich um die Anliegen der rund 1,4 Millionen TK-Kunden in Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland kümmern. Mittelfristig entstehen in dem neuen Fachzentrum 300 Arbeitsplätze. Es ist das Dritte seiner Art nach Kiel und Dresden.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Thomas Ballast sagte, für den Standort Mainz habe man sich wegen der zentralen Lage im Rhein-Main-Gebiet, der Infrastruktur sowie dem guten Angebot an Fachkräften entschieden.

"Ich freue mich sehr, dass sich die TK entschieden hat, das Fachzentrum in Mainz anzusiedeln", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) bei der Eröffnung. Die enge Zusammenarbeit zwischen den 135 Pflegestützpunkten im Land und dem TK-Fachzentrum solle die Beratung weiter optimieren, so die Ministerin. (aze)