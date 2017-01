Ärzte Zeitung, 10.01.2017 1

Pflege

Quote im Südwesten liegt unter Bundesschnitt

STUTTGART. In Baden-Württemberg haben bundesweit die wenigsten Menschen mit der Pflege eines Angehörigen in den eigenen vier Wänden oder in einem Pflegeheim zu tun. Im Bundesschnitt haben nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Kasse 46 Prozent der Befragten täglich oder mehrmals die Woche Kontakt zu einem Pflegebedürftigen – in Baden-Württemberg gilt dies nur für rund ein Drittel.

Die sogenannte Pflegequote ist im Südwesten mit 2,8 Prozent der Bevölkerung niedriger als bundesweit (3,3 Prozent). Zwar wissen 90 Prozent der Befragten, dass die gesetzliche Pflegeversicherung nur einen Teil der Kosten abdeckt. Allerdings gab nur ein Drittel der Menschen im Südwesten an, sie hätten ausreichend vorgesorgt.

Von denjenigen, die nicht ausreichend vorsorgen, schätzt zudem jeder Dritte das eigene Risiko, ein Pflegefall zu werden, als gering ein. Demgegenüber erinnert die TK daran, dass die Pflegewahrscheinlichkeit bei den über 80-Jährigen schon heute bei fast 30 Prozent liege. (eb)