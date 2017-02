Wenn das Internet für Kids zur Sucht wird

Kinder und Jugendliche erreicht man, wenn überhaupt, aber vor allem mit Emotionen. Da empfehle ich allen Eltern und Erziehern, auch den gegen die Internetsucht Engagierten, den neuen, modernen Struwwelpeter: "Der Cyber-Peter" (ISBN 9783944224-756), erschienen bereits 2013, in zweiter Auflage 2015. Dort sind die Sucht nach Handy, Computerspielen, die Folgen des Starrens auf den Bildschirm, von Bewegungsarmut und manche anderen Probleme unserer Zeit in lyrischer Form geschildert. Ein Buch zum Lesen und Vorlesen, gemacht für Kinder und Jugendliche und gegen ebendiese Internetabhängigkeit:

http://www.verlag-kern.de/unsere-bucher/der-cyber-peter/



„… Wirr das Haar und starr der Blick,

Peter hat den Cyber-Tick. …“



Die Sachlage ist nicht überraschend, ist ganz eindeutig, man muss etwas tun.



Dr. Günterberg

Gynäkologe. Berlin

