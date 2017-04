Ärzte Zeitung online, 07.04.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Mamma-Ca

Sensibilisierung findet bereits im BH statt

HAMBURG. Gemeinsam mit dem Verein Brustkrebs Deutschland will das Modeunternehmen bonprix Frauen für die individuelle Brustkrebsfrüherkennung sensibilisieren – und zwar mit der Wäsche-Kollektion Pink Collection. In die BHs sind laut Unternehmen Labels eingenäht, die die Kundinnen bewusst beim ersten Anziehen stören. Mit der provokanten Botschaft "Unangenehm? Die Wahrheit auch!" solle das Thema Früherkennung in den Mittelpunkt gerückt werden. Das Label-Heft enthalte dazu eine Anleitung zum Abtasten der Brust in sechs einfachen Schritten. Im Online Shop von bonprix fänden Frauen alle relevanten Informationen zur Aktion. In Deutschland gibt es jährlich rund 70.000 neue Fälle von Mamma-Ca. (maw)