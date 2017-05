Ärzte Zeitung online, 09.05.2017 1

Krankenkassen

Neues Portal zur betrieblichen Gesundheitsförderung

BERLIN. Eine intensivere Unterstützung von Unternehmen beim Thema betriebliche Gesundheitsförderung haben die gesetzlichen Krankenkassen vereinbart, teilte der BKK Dachverband am Montag mit.

Zu diesem Zweck werden Beratungs- und Unterstützungsangebote künftig in einem neuen Informationsportal (www.bgf-koordinierungsstelle.de) gebündelt. Unternehmen finden dort Anlaufstellen der regionalen Koordinierungsstellen, die am 8. Mai ihre Arbeit aufnehmen. Die Stellen richten sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten. Ziel ist es, einen unkomplizierten Zugang zu Angeboten der betrieblichen Gesundheitsförderung nach Paragraf 20b SGB V zu eröffnen, heißt es. (mmr)