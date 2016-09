Ärzte Zeitung, 30.09.2016 1

Medikationsplan

Viel Mühe und wenig Geld für Ärzte

Bis zur letzten Minute wurde über den Medikationsplan verhandelt. Das Honorar-Ergebnis ist umstritten. Wie Ärzte, Apotheker und Patienten mit dem neuen Instrument umgehen, wird sich ab kommender Woche zeigen.

Von Christoph Winnat

BERLIN. Gesetzlich Versicherte, die mindestens drei Medikamente verordnet bekommen, haben ab 1. Oktober dieses Jahres "Anspruch auf Erstellung und Aushändigung eines Medikationsplans in Papierform durch einen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Arzt", wie es in dem einschlägigen Paragrafen 31a Sozialgesetzbuch V heißt.

Laut dieser Gesetzesvorgabe muss der Plan nicht nur alle verordneten Medikamente samt Anwendungshinweise aufführen, sondern auch die Selbstmedikation sowie Medizinprodukte – soweit sie für die Medikation relevant sind. Details zu Form und Inhalt des Medikationsplans hatte die Selbstverwaltung bereits im Frühjahr rahmenvertraglich vereinbart.

163 Millionen Euro sind vorgesehen

Mit der jetzt beschlossenen ärztlichen Vergütung wurde der letzte Baustein zur Einführung des Medikationsplans gesetzt. 163 Millionen Euro sind zunächst über alle Fachgruppen hinweg für die neuen EBM-Ziffern zum Medikationsplan vorgesehen.

Weil diese Ziffern aber extrabudgetär vergütet werden sollen, handele es sich dabei um eine reine Rechengröße, heißt aus der KBV. Wenn das Geld nicht reicht, müsste nachverhandelt werden.

Hausärzte können die Erstellung des Medikationsplans nach der neuen EBM-Position 01630 einmal im Krankheitsfall, also einmal jährlich, mit 39 Punkten berechnen. In Summe sind das nach dem für kommendes Jahr vereinbarten Punktwert von 10,53 Cent knapp 4,11 Euro

Zehn Cent mehr gibt es für Chroniker. So wird künftig quartalsweise der Chronikerpauschale (GOP 03220) einmal im Behandlungsfall von der KV der Zuschlag 03222 (10 Punkte) zugesetzt, – ganz gleich, ob ein Plan erstellt oder aktualisiert wurde oder nicht.

Komplexe Kontaktfrequenz

Die Einzelleistung 01630 und der Zuschlag zur Chronikerpauschale (03222) schließen sich gegenseitig aus. Bei einem Chroniker kann also die Erstellung des Medikationsplans nicht gesondert abgerechnet werden.

Andererseits bringen auch solche Chroniker Geld, die keinen Plan nachfragen – immer vorausgesetzt, die komplexe Kontaktfrequenz, die für den Ansatz der Chronikerpauschale gefordert ist ("4,3,2..."), wurde erfüllt.

Und: Neben dem hausärztlich-geriatrischen Betreuungskomplex (GOP 03362) ist weder die neue Einzelleistung nach GOP 01630 berechnungsfähig noch der auf den Behandlungsfall bezogene Zuschlag 03222.

