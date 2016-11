Ärzte Zeitung, 03.11.2016 1

Honorar

Hausärzten entgeht zweistelliger Millionenbetrag

BERLIN. Bald zwei Jahre nach Einführung der NäPA-Förderung kommt das dafür vorgesehene Honorar, jährlich 118 Millionen Euro, bei den Hausärzten noch immer nicht in voller Höhe an.

Den Ärzten entgingen "Summen im hohen zweistelligen Millionenbereich", beklagt der Chef des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, in einem offenen Brief an KBV-, Kven und GKV-Spitzenverband.

Er erneuerte seine Forderung, das Geld unbürokratisch als Zuschlag zur Chronikerpauschale auszuzahlen. Jüngsten Vorschlägen, wie die Abrechnungsvoraussetzungen der NäPa-Ziffern vereinfacht werden könnte, erteilte Weigeldt dagegen eine Absage. (cw)