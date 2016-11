Ärzte Zeitung, 09.11.2016 1

NäPA-Förderung

KV-Chef weist Weigeldts Kritik zurück

BREMEN. Bremens KV-Chef Dr. Jörg Hermann hat die Kritik des Hausärzteverbandschefs Ulrich Weigeldt an den Vorständen von KBV und KVen zugleich bestätigt und zurückgewiesen. Weigeldt hatte sich in einem offenen Brief beschwert, dass die jährlich 118 Millionen Euro für Nichtärztliche Praxisassistentinnen (NäPA) wegen der vielen Bedingungen für die Auszahlung bei den Hausärzten nicht angekommen seien (wir berichteten). Tatsächlich sei die EBM-Regelung zu den NäPas "ein Schlag ins Gesicht der meisten Hausärzte", so Hermann in seinem offenen Antwortschreiben.

"Doch es ist ein Schlag, der sich lange angekündigt hat und der auch für Sie nicht überraschend kam." Er wundere sich, warum Weigeldt als Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes nichts unternommen hat, "um ihm auszuweichen".Der Hausäzteverband hätte "seine Leute" auf die drohende Gefahr hinweisen können, um "auf eine andere Regelung hinzuwirken", so Hermann. "Und zwar jene, die Sie in Ihrem offenen Brief vehement fordern, nämlich die Gelder als Zuschlag auf die Chronikerpauschale auszuzahlen. Dieser Idee wären damals viele gefolgt – die KV Bremen mit Sicherheit." (cben)