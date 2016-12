Ärzte Zeitung, 09.12.2016 1

EBM

Neue Ziffern für den Notdienst

BERLIN. Erschwernis-Zuschläge bei komplizierten Diagnosen und anspruchsvollen Patienten sowie eine "Abklärungspauschale" für vermeintliche Notfälle, die aber aus medizinischer SIcht in der Notaufnahme eigentlich nichts zu suchen haben: Die mit dem Krankenhausstrukturgesetz geforderte Reform des Notdiensthonorars ist beschlossene Sache; sie soll zum 1. April 2017 in Kraft treten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist mit dem Beschluss des Bewertungsausschusses, der am Freitag bekannt wurde, alles andere als glücklich. Vor allem die neue "Abklärungspauschale" hält sie für deutlich zu niedrig bemessen. (cw)

