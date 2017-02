So viel verdienen niedergelassene Ärzte

Doch gerade bei den Zahlen des ZI hinsichtlich der Honorarzuweisungen und der Praxiskosten dieser Berufsgruppen muss man doch erhebliche Zweifel an der Richtigkeit haben.

100tsd € Einnahmen p. a. durch Psychotherapie als Durchschnittswert ist gänzlich irreal. Dafür muss ein Psychotherapeut fast 30 Stunden wöchentlich antragspflichtige Leistungen erbringen. Einer anderen Statistik zur Folge leisten 36 Stunden/Woche nur 2% der Psychotherapeuten. Dann sollen 50% fast 30 Stunden leisten?

Umgekehrt bei den Praxiskosten sollen es 30tsd p. a. sein. Auch hier muss man sich fragen, wie mit 30tsd € p. a. eine Praxis zu betreiben sein soll?

Wie passt das zusammen? Sehr einfach. Wenn man bedenkt was das BSG beschließt, dann wird aus diesen Zahlen sehr schnell klar wozu sie benutzt werden. Dem BSG werden sicherlich genau diese Zahlen geliefert. Es liegt im Interesse der KVen und der Kassen und damit der Politik, dass die Praxiskosten so gering wie irgend möglich anzusetzen sind, damit die Klagen so wenig Honorarkorrektur wie möglich zur Folge haben.

10,2% Honorarzuwachs. Das sind bei den Radiologen mal eben 50% des Jahresüberschusses der Psychotherapeuten. Das soll alles unter die Honorargerechtigkeitsregel fallen, die u.a. das BSG in seiner unnachahmlichen Art auslegt? Aber diese Verletzung der Honorargerechtigkeit (die ja Pflicht und nicht etwa Goodwill ist) betrifft ja eigentlich große Gruppen der KV-Mitglieder genaugenommen alle, die weniger als durchschnittlich verdienen und das dürfte die Mehrzahl sein. Ich frage mich schon, warum nur wir Psychotherapeuten uns gegen diese Verletzung der Honorargerechtigkeit wehren? In den Ärzteparlamenten sollte doch die Gruppe der Benachteiligten die Mehrheit haben. Wieso schließt man nicht auf dieser Basis Koalitionen?

Noch ein Satz zu den Psychotherapeuten. Erstaunlicherweise rufen die Berufsverbände der Psychotherapeuten stets dazu auf, dem ZI die Zahlen zu liefern, wenn sie angefragt werden. Das ist schon bizarr. Die Kollegen müssen mangels Honorar zunehmend ihre Praxiskosten senken, die dann ans ZI gemeldet werden und von dort ans BSG, das dann keine Notwendigkeit zur Honorarerhöhung mehr sieht. Aber unabhängig davon gilt: 1. niemals stimmen die 100 tsd p.a. Honorarzuweisung und 2. stimmen die 30tsd Praxiskosten nicht. Wie das ZI zu diesen erstaunlichen Zahlen kommt?..... Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich möchte an dieser Stelle dringlich davon abraten, dem ZI Zahlen zu liefern, die uns weiter in den Keller des Einkommens manövrieren, indem sie die Grundlage für erstaunliche Statistiken liefern.

Trotz Manipulationsverdachts bleibt auch bei diesen Zahlen irgendwie unverständlich wie man mit den vom BSG unterstellten 36 Wochenstunden auf den Durchschnitt der Vergleichsgruppe kommen soll? Denn bei einfacher Multiplikation kommt man auf 131tsd. € Einnahmen und 100 tsd € Gewinn, dann fehlen nach meinem Verständnis immer noch mindestens 30tsd. € zur Vergleichsgruppe.

Und was sagen die Berufsverbände dazu? Sie Klagen bis zum BSG mit den seit 1999 wiederkehrenden Ergebnissen. Aber bis zum Verfassungsgericht, das dringend die Angemessenheitsfrage klären müsste, klagen sie nicht.

