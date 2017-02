Ärzte Zeitung online, 27.02.2017 1

E-Health

EBM-Ziffern für die Videosprechstunde stehen

Noch vor Ablauf der Frist aus dem E-Health-Gesetz können Vertragsärzte zwei neue EBM-Ziffern für Videokontakte abrechnen – allerdings nur für sechs Indikationen.

Von Rebekka Höhl und Hauke Gerlof

BERLIN. Das E-Health-Gesetz scheint auch die Prozesse im Bewertungsausschuss zu beschleunigen: KBV und GKV-Spitzenverband haben sich jetzt auf die Vergütung der Videosprechstunde geeinigt. Die neuen Positionen gelten bereits ab April – und nicht, wie gesetzlich gefordert, erst ab Juli 2017.

Im Vergleich zu ursprünglichen Plänen (wir berichteten), hat sich die Systematik der Abrechnung nochmals stark geändert. Zwei Leistungen sind vorgesehen, die von 16 Fachgruppen abgerechnet werden dürfen, darunter auch Hausärzte, Pädiater und Internisten:

- Der Technikzuschlag nach GOP 01450 (40 Punkte bzw. 4,21 Euro) wird pro Quartal und Arzt für 47 Videokontakte bezahlt. Der Bewertungsausschuss gehe davon aus, dass eine Kostendeckung für die technische Ausstattung bereits bei zwei Videosprechstunden pro Woche erreicht ist, berichtet die KBV. Dabei rechnet der Ausschuss mit Lizenzgebühren für Videodienste von etwa 100 Euro pro Quartal.

- Videosprechstunde nach GOP 01439: Zusätzlich wird der EBM um die GOP 01439 – analog zur Regelung zum telefonischen Arzt-Patienten-Kontakt erweitert (88 Punkte bzw. 9,27 Euro). Diese gilt aber nur für Fälle, in denen der Patient im Quartal die Praxis nicht persönlich aufsucht. Prinzipiell ist die Videokonsultation bereits mit der Versicherten- beziehungsweise Grundpauschale abgegolten.

Beide Leistungen sind auf sechs Indikationen begrenzt. Dabei geht es vor allem um die Verlaufskontrolle, etwa von Wunden oder von Bewegungseinschränkungen.

Der Bewertungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung am 21. Februar noch weitere Beschlüsse gefasst. So können Haus- und Kinderärzte mit diabetologischer Zusatzweiterbildung sowie Facharztinternisten ohne Schwerpunkt ab April nun auch die Anleitung zur Selbstmessung mit Real-Time-Messgeräten zur kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung (rtCGM) abrechnen. Die neue Leistung (je zehn Minuten) ist mit 72 Punkten bewertet. KBV und GKV-Spitzenverband haben sich außerdem auf eine Änderung der Psychotherapie-Vereinbarung geeinigt, die die Reform der Psychotherapie mit neuen Leistungen und Formularen konkretisiert.

Alter und neuer Plan - Der Beschlussentwurf für die EBM-Ziffern zur Videokonsultation sah beim Technikzuschlag noch eine Mengenbegrenzung von 2393 Punkten pro Praxis und Quartal vor, bei einer höheren Bewertung der Leistung mit 137 Punkten. So hätte die Videosprechstunde pro Praxis und Quartal nur 17,5 Mal erbracht werden können. - Tatsächlich gilt nun eine Mengenbegrenzung von 1899 Punkten (= 200 Euro) pro Arzt und Quartal. Damit kann jeder Arzt 47,5 Videosprechstunden pro Quartal erbringen. Pro Praxis können es bei mehreren Ärzten also auch mehr Videokontakte sein.

